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Стали известны все легионеры «Нефтехимика» на сезон-2018/19
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Стали известны все легионеры «Нефтехимика» на сезон-2018/19 

Чемпионат.com 1 час назад
«Чемпионату» стали известны все легионеры, которые будут выступать за «Нефтехимик» с нового сезона. Это защитник Адам Полашек, который перейдёт из ХК «Сочи», нападающие Юусо Пуустинен, Йоонас Наттинен (оба — «Ювяскюля»), Микаэль Руохомяя («Кярпят») и Андрей Нестрашил. Робин Ганзл переходит в «Спартак», Дэн Секстон — в «Автомобилист». Шведы Эрик Густафссон и Деннис Эверберг также покидают команду. Полашек в сезоне-2017/18 провёл 45 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, выступая за «Сибирь» и ХК «Сочи». Он записал в актив 9 (3+6) очков. В плей-офф он сыграл пять встреч и набрал 3 (1+2) очка.
Пуустинен провёл 53 матча в регулярном первенстве чемпионата Финляндии, набрав 51 (30+21) результативный балл при показателе полезности «+15». В плей-офф Юусо заработал 4 (2+2) очка в шести встречах.
Наттинен сыграл в 49 встречах «регулярки» финского чемпионата, записав в актив 40 (13+27) очков. В плей-офф на его счету 5 (1+4) в шести матчах.
Руохомяя провёл 56 матчей в регулярном первенстве финской лиги, он набрал 49 (20+29) очков. В плей-офф он сыграл 17 матчей и заработал 8 (3+5) баллов.
Нестрашил в прошлом сезоне выступал за нижнекамский «Нефтехимик». Он сыграл в 49 матчах регулярного чемпионата и набрал 30 (10+20) очков, а также в пяти встречах плей-офф и записал в актив 3 (1+2) результативных балла.
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