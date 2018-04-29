Стали известны все легионеры «Нефтехимика» на сезон-2018/19

Пуустинен провёл 53 матча в регулярном первенстве чемпионата Финляндии, набрав 51 (30+21) результативный балл при показателе полезности «+15». В плей-офф Юусо заработал 4 (2+2) очка в шести встречах.

Наттинен сыграл в 49 встречах «регулярки» финского чемпионата, записав в актив 40 (13+27) очков. В плей-офф на его счету 5 (1+4) в шести матчах.

Руохомяя провёл 56 матчей в регулярном первенстве финской лиги, он набрал 49 (20+29) очков. В плей-офф он сыграл 17 матчей и заработал 8 (3+5) баллов.

Нестрашил в прошлом сезоне выступал за нижнекамский «Нефтехимик». Он сыграл в 49 матчах регулярного чемпионата и набрал 30 (10+20) очков, а также в пяти встречах плей-офф и записал в актив 3 (1+2) результативных балла.