Баскетболисты «Спартака-Приморье» вышли в финал Суперлиги

В решающей серии они сыграют с «Самарой».

«Спартак-Приморье» одержал победу в четвертом матче полуфинальной серии со счетом 73:64 и вышел в финал Первого дивизиона Суперлиги. Самым результативным игроком в составе приморской команды стал максим Кривошеев, оформивший дабл-дабл — 16 очков + 11 подборов, в составе «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» 18 очков у Федора Ключникова

Суперлига — Первый дивизион. 1/2 финала. Матч четвертый. «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» (Свердловская область) — «Спартак-Приморье» (Приморский край) — 64:73 (11:17, 15:18, 13:15, 25:23). Счет в серии 1:3 «Спартак-Приморье»: Кривошеев — 16 очков (11 подборов, 1 передача, 1 перехват), Заряжко — 14 (6 подборов, 1 передача, 1 перехват), Саяпин — 13 (4 подбора, 1 передача, 1 перехват, 1 блокшот), Савельев — 12 (3 подбора, 1 передача, 2 перехвата), Смыгин — 9 (7 подборов, 2 передачи, 4 перехвата), Матеюнас — 6 (4 подбора, 1 передача, 2 перехвата), Разумов — 3 (4 подбора, 2 перехвата), Бабайлов (2 подбора).

Тренерскому штабу вновь пришлось корректировать стартовый состав. В первом матче в Ревде не играл Митчелл, а сегодня лазарет пополнил Бутянковс. Но на притирку у приморцев ушло не так много времени. Начавший игру в «старте» Саяпин был полезен на обеих половинах площадки, а Матеюнас, вышедший на пятой минуте, сходу отметился «трешкой» и вывел «Спартак» вперед — 9:7. С этих пор хозяева в лидеры не выходили, а приморцы контролировали ход игры и позволили сопернику забить всего три трехочковых за матч (17%), при этом средний показатель в этом чемпионате у ревдинцев — почти девять «трешек» за игру (36%).

Преимущество приморской команды в начале второй четверти держалось на отметке «+8», но Злобин и Лавников сократили отставание до одного броска — 25:28. А Заряжко и Саяпин рывком «7:0» не только вернули свое, но и впервые в матче довели разницу до двузначной — 35:25 за 25 секунд до большого перерыва.

«ТЕМП» сбивался на дальние броски, и по три очка в атаке набирал, когда при броске спартаковцы фолили на Ключникове, а тот пробивал с ювелирной точностью. Но игра ревдинцев не была в целом результативной, в первых трех четвертях они не набирали больше 15 очков. Исключением стала заключительная четверть. К этому времени из-за перебора персональных замечаний площадку покинул Савельев, а почти все остальные имели по 3-4 фола. За три минуты до конца «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» от «Спартака-Приморье» отделяли три атаки — 55:64. Две минуты приморцы прессингом от лицевой затягивали нападение хозяев, не спешили атаковать сами и потеряли всего одно очко. А вот на последней минуте хозяева заставили понервничать, но при гостевой не лучшей реализации штрафных, тактика фола им успех не принесла.

В финале приморская команда сыграет с «Самарой». Даты и время игр будут утверждены позднее.

— Спасибо ребятам за игру, которую они сегодня показали, за их желание, за ту борьбу, которую они навязали сопернику! Это были тяжелые игры с «ТЕМП-СУМЗ-УГМК». Поздравляю с победой и ребят, и наших болельщиков, которые, я знаю, смотрели трансляцию и за нас болели! С выходом в финал! Да, сегодня были определенные сложности с составом, не играли Митчелл и Бутянковс, но ребята, которые их заменили, сыграли и за себя, и за того парня.