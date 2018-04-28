Улановас обошел Шведа в споре за звание MVP четвертой игры плей-офф Евролиги 

Самым ценным игроком четвертых матчей плей-офф Евролиги признан форвард литовского «Жальгириса» Эдгарас Улановас, информирует официальный сайт турнира. Каунасский клуб во второй раз победил дома греческий «Олимпиакос» и впервые в нынешнем веке вышел в «Финал четырех», а Улановас, который в двух предыдущих матчах ни разу не поразил чужую корзину, в четверг набрал 20 очков, а также сделал 9 подборов, 2 передачи и перехват.
При этом лучший показатель эффективности — 37 против 27 у Улановаса — показал в четвертом матче защитник российских «Химок» Алексей Швед, занявший в списке второе место. В игре с ЦСКА (88:89) он побил два рекорда плей-офф Евролиги, набрав 36 очков и забив 8 трехочковых. Кроме того, Швед отдал 6 передач и сделал 5 подборов. (Антон БАБОШИН)