Улановас обошел Шведа в споре за звание MVP четвертой игры плей-офф Евролиги

Самым ценным игроком четвертых матчей плей-офф Евролиги признан форвард литовского «Жальгириса» Эдгарас Улановас, информирует официальный сайт турнира. Каунасский клуб во второй раз победил дома греческий «Олимпиакос» и впервые в нынешнем веке вышел в «Финал четырех», а Улановас, который в двух предыдущих матчах ни разу не поразил чужую корзину, в четверг набрал 20 очков, а также сделал 9 подборов, 2 передачи и перехват.