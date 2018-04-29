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36 очков Кларка помогли «Автодору» победить «Парму»
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36 очков Кларка помогли «Автодору» победить «Парму» 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Саратовский «Автодор» в гостевом матче Единой лиги ВТБ обыграл в овертайме пермскую «Парму» — 96:94 ОТ.
Самым результативным в составе победителей стал Коти Кларк, набравший 36 очков.
У хозяев по 18 очков набрали Яник Морейра и Тре МакЛин.
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