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Саратовский «Автодор» в Перми обыграл в овертайме «Парму»
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Саратовский «Автодор» в Перми обыграл в овертайме «Парму» 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Сегодня, 29 апреля, саратовский баскетбольный клуб «Автодор» на выезде обыграл пермскую «Парму».
К большому перерыву счет составил 50:47, а после финальной сирены: 96:94.
Матч чемпионата Единой лиги ВТБ прошел на территории соперников. Команды сразу включились в борьбу. И это сказалось на счете. Первая четверть стала очень напряженной, и гости вырвались вперед с минимальным перевесом -30:29. Во втором периоде саратовцы удержали лидерство — 50:47.
После перерыва саратовцы потеряли лидерство — 65:69. И в заключительной четверти попытались догнать соперников. И буквально за пять минут до конца встречи проигрывали 75:77. Основное время вышло под цифры 86:86 на табло.
В овертайме настойчивее и удачливее оказались саратовцы — 96:94. Мяч ударил в кольцо вместе с гонгом.
Самым результативным в составе «Автодора» стал Коти Кларк.
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