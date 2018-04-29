Саратовский «Автодор» в Перми обыграл в овертайме «Парму»

Сегодня, 29 апреля, саратовский баскетбольный клуб «Автодор» на выезде обыграл пермскую «Парму».

К большому перерыву счет составил 50:47, а после финальной сирены: 96:94.

Матч чемпионата Единой лиги ВТБ прошел на территории соперников. Команды сразу включились в борьбу. И это сказалось на счете. Первая четверть стала очень напряженной, и гости вырвались вперед с минимальным перевесом -30:29. Во втором периоде саратовцы удержали лидерство — 50:47.

После перерыва саратовцы потеряли лидерство — 65:69. И в заключительной четверти попытались догнать соперников. И буквально за пять минут до конца встречи проигрывали 75:77. Основное время вышло под цифры 86:86 на табло.

В овертайме настойчивее и удачливее оказались саратовцы — 96:94. Мяч ударил в кольцо вместе с гонгом.

Самым результативным в составе «Автодора» стал Коти Кларк.