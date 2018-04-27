Ещё
Сергей Кущенко: «Серия ЦСКА — „Химки“ стала самой интересной за последние годы в Евролиге»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сергей Кущенко: «Серия ЦСКА — „Химки“ стала самой интересной за последние годы в Евролиге» 

Спорт-Экспресс 27 апреля 2018
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко после четвертого матча 1/4 финала Евролиги между ЦСКА и «Химками» (89:88, 3-1) отметил, что серия получилась страстной и азартной.
— Это была одна из лучших серий в Евролиге за последние несколько сезонов. И очень обидно, что наши клубы Единой лиги ВТБ встретились на стадии 1/4 финала, — приводит ТАСС слова Кущенко. — И ЦСКА, и «Химки» на многое способны в «Финале четырех».
Здорово, что баскетбол такого уровня можно было посмотреть в Москве и в Московской области. В серии было все, страсть, непредсказуемые концовки, азарт. Серия «Жальгириса» и «Олимпиакоса», на мой взгляд, была менее драматичной".
Спорт-Экспресс: последние новости
Евролига оштрафовала "Химки" и Робинсона "Бостон" обыграл "Милуоки" в седьмом матче первого раунда плей-офф НБА Улановас обошел Шведа в споре за звание MVP четвертой игры плей-офф Евролиги
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Емельяненко раскрыл подробности беседы с ФБР7
Российского пилота «Формулы 1» упрекнули в глупости18
Мустафина развелась с бобслеистом Зайцевым15
Боярский решил болеть за «Тосно»4
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение