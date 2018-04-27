Сергей Кущенко: «Серия ЦСКА — „Химки“ стала самой интересной за последние годы в Евролиге»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко после четвертого матча 1/4 финала Евролиги между ЦСКА и «Химками» (89:88, 3-1) отметил, что серия получилась страстной и азартной.

— Это была одна из лучших серий в Евролиге за последние несколько сезонов. И очень обидно, что наши клубы Единой лиги ВТБ встретились на стадии 1/4 финала, — приводит ТАСС слова Кущенко. — И ЦСКА, и «Химки» на многое способны в «Финале четырех».

Здорово, что баскетбол такого уровня можно было посмотреть в Москве и в Московской области. В серии было все, страсть, непредсказуемые концовки, азарт. Серия «Жальгириса» и «Олимпиакоса», на мой взгляд, была менее драматичной".