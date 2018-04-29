«Црвена Звезда» в 28-й раз стала чемпионом Сербии по футболу

Белградский футбольный клуб «Црвена Звезда» в гостях одержал победу над клубом «Напредак» в матче 34-го тура чемпионата Сербии по футболу и досрочно завоевала чемпионский титул. Встреча завершилась со счетом 2:0, сообщает ТАСС

Дублем в составе победителей отметился Ненад Крстинич.

В турнирной таблице «Црвена Звезда» набрала 51 очко. На втором месте за три тура до финиша идет «Партизан», в активе которого только 40 баллов. Таким образом, «Црвена Звезда» стала недосягаемой для соперников.

Клуб из Белграда стал чемпионом Сербии в рекордный 28-й раз.