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«Црвена Звезда» в 28-й раз стала чемпионом Сербии по футболу
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«Црвена Звезда» в 28-й раз стала чемпионом Сербии по футболу 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Белградский футбольный клуб «Црвена Звезда» в гостях одержал победу над клубом «Напредак» в матче 34-го тура чемпионата Сербии по футболу и досрочно завоевала чемпионский титул. Встреча завершилась со счетом 2:0, сообщает ТАСС.
Дублем в составе победителей отметился Ненад Крстинич.
В турнирной таблице «Црвена Звезда» набрала 51 очко. На втором месте за три тура до финиша идет «Партизан», в активе которого только 40 баллов. Таким образом, «Црвена Звезда» стала недосягаемой для соперников.
Клуб из Белграда стал чемпионом Сербии в рекордный 28-й раз.
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