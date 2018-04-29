«Црвена Звезда» в рекордный 28-й раз стала чемпионом Сербии

«Црвена Звезда» одержала победу со счётом 2:0 над клубом «Напредак» в матче чемпионата Сербии и досрочно завоевала чемпионский титул.

Дублем в матче с «Напредаком» отметился Ненад Крстинич, один из голов он забил с пенальти.

«Црвена Звезда» набрала 51 очко. Занимающий второе место «Партизан», в активе которого 40 очков, за оставшиеся три матча до конца турнира не догонит лидера.

«Црвена Звезда» в рекордный 28-й раз стала чемпионом страны. По общему количеству побед белградский клуб обошёл «Партизан», на счету которого 27 побед.