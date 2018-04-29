Ещё
«Црвена Звезда» в рекордный 28-й раз стала чемпионом Сербии
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Црвена Звезда» в рекордный 28-й раз стала чемпионом Сербии 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Црвена Звезда» одержала победу со счётом 2:0 над клубом «Напредак» в матче чемпионата Сербии и досрочно завоевала чемпионский титул.
Дублем в матче с «Напредаком» отметился Ненад Крстинич, один из голов он забил с пенальти.
«Црвена Звезда» набрала 51 очко. Занимающий второе место «Партизан», в активе которого 40 очков, за оставшиеся три матча до конца турнира не догонит лидера.
«Црвена Звезда» в рекордный 28-й раз стала чемпионом страны. По общему количеству побед белградский клуб обошёл «Партизан», на счету которого 27 побед.
Чемпионат.com: последние новости
«Бостон» победил «Милуоки» и вышел вперёд в серии 46 очков Уэстбрука не спасли «Оклахому» от поражения в серии с «Ютой» «Торонто» одержал победу над «Вашингтоном» в первом матче плей-офф
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский боец UFC удивила мир своими формами9
«Формула-1» оштрафовала Сироткина14
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»298
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
Мустафина развелась с бобслеистом Зайцевым17
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение