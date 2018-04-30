БК «Нижний Новгород» уступил казанскому «УНИКСу»

В матче Единой лики ВТБ 29 апреля нижегородский баскетбольный клуб уступил казанскому «УНИКСу». Об этом сообщается на официальном сайте БК «Нижний Новгород».

Счет встречи составил 99:93 в пользу «УНИКСа». 27 очков казанской команде принес Стефан Ласме . Самым результативным среди нижегородцв стал Стеван Еловац — на его счету 22 очка и 14 подборов.

Отметим, что «Нижнего Новгород» одержал 8 побед и 14 поражений в текущем сезоне. Клуб занимает седьмое место в турнирной таблице.

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Фото: nn-basket.ru