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БК «Нижний Новгород» уступил казанскому «УНИКСу»
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БК «Нижний Новгород» уступил казанскому «УНИКСу» 

Vgoroden.ru 2 часа назад
Фото: Vgoroden.ru
В матче Единой лики ВТБ 29 апреля нижегородский баскетбольный клуб уступил казанскому «УНИКСу». Об этом сообщается на официальном сайте БК «Нижний Новгород».
Счет встречи составил 99:93 в пользу «УНИКСа». 27 очков казанской команде принес Стефан Ласме. Самым результативным среди нижегородцв стал Стеван Еловац — на его счету 22 очка и 14 подборов.
Отметим, что «Нижнего Новгород» одержал 8 побед и 14 поражений в текущем сезоне. Клуб занимает седьмое место в турнирной таблице.
8 мая БК «Нижний Новгород» примет саратовский «Автодор».
Ранее сообщалось, что «Олимпиец» обыграл «Ротор» на втором тестовом матче на новом стадионе.
Фото: nn-basket.ru
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