41 очко Хардена принесли «Хьюстону» победу над «Ютой» в плей-офф НБА

Клуб НБА «Хьюстон Рокетс» на домашнем паркете одержал победу над «Ютой Джаз» в первом матче полуфинальной серии Западной конференции лиги, сообщает "Советский спорт"

Встреча завершилась со счетом 110:96. Самым результативным игроком матча стал баскетболист победившей команды Джеймс Харден , на счету которого 41 очко, восемь подборов и семь передач.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Хьюстона».

Баскетбол. НБА. Плей-офф. 1/2 финала. Западная конференция. 1-й матч "Хьюстон Рокетс" (Хьюстон) — «Юта Джаз» (Солт-Лейк-Сити) — 110:96 (34:21, 30:18, 22:29, 24:28) "Хьюстон Рокетс": Харден — 41, Пол — 17, Капела — 16, Такер — 15, Ариза — 8, Гордон — 7, Мба-а-Муте — 3, Грин — 3, Джексон, Джонсон, Ци, Онуаку, Блэк, Андерсон, Илариу "Юта Джаз": Краудер — 21, Митчелл — 21, Инглс — 15, Гобер — 11, Экзам — 9, Беркс — 6, Фэйворс — 5, О'Нил — 4, Нето — 4, Рубио, Стоктон, Йеребко, Брэдли, Сефолоша, Юдо