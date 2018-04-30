Разыгрывающий «Пармы» Коди Миллер-Макинтайр набрал 16 очков, совершил 10 подборов и отдал 16 передач в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором». Ранее Миллер-Макинтайр уже оформлял в нынешнем сезоне трипл-дабл в поединке с «Енисеем». Таким образом, он стал первым игроком в истории лиги, записавшим в актив два трипл-дабла за сезон. Более того, ранее ни одному баскетболисту Лиги ВТБ не удавалось сделать более одного трипл-дабла за карьеру.
Встреча завершилась победой «Пармы» в овертайме со счётом 96:94.