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Миллер-Макинтайр — первый в истории Лиги ВТБ, сделавший два трипл-дабла за сезон
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Миллер-Макинтайр — первый в истории Лиги ВТБ, сделавший два трипл-дабла за сезон 

Чемпионат.com 2 часа назад
Разыгрывающий «Пармы» Коди Миллер-Макинтайр набрал 16 очков, совершил 10 подборов и отдал 16 передач в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором». Ранее Миллер-Макинтайр уже оформлял в нынешнем сезоне трипл-дабл в поединке с «Енисеем». Таким образом, он стал первым игроком в истории лиги, записавшим в актив два трипл-дабла за сезон. Более того, ранее ни одному баскетболисту Лиги ВТБ не удавалось сделать более одного трипл-дабла за карьеру.
Встреча завершилась победой «Пармы» в овертайме со счётом 96:94.
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