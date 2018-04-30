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Не хватило двух очков: пермские баскетболисты уступили спортсменам из Саратова
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Не хватило двух очков: пермские баскетболисты уступили спортсменам из Саратова 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
Со счетом 94:96 завершился матч между пермской «Пармой» и саратовским «Автодором». Несмотря на отличную игру и рвение к победе, пермякам не удалось одержать верх над соперниками.
— Обе команды отлично сражались, — заявил тренер «Пармы» Николай Мазурс. — В концовке мы допустили ошибки, которые и стали фатальными и не позволили нам совершить атаку. Но, тем не менее, игра была интересная. Это спорт. Сегодня победил «Автодор».
Тренер «Автодора» также лестно высказался о пермской команде.
— В первом матче, в котором победа была за «Пармой», исход встречи тоже решился одним броском, поэтому мы ожидали, что будет тяжёлая игра, — сообщил Евгений Пашутин. — Наша главная задача была — остановить их быструю игру, так как в «Парме» много очень быстрых игроков. К тому же все знают, как сложно играть при пермских болельщиках. Но на зубах, на характере мы вытащили эту игру и ради таких матчей, ради таких концовок мы и играем в баскетбол. Они наполняют нашу жизнь эмоциями.
Следующий матч «Парма» проведёт 4 мая дома против казанского «Уникса».
Ранее «Парма» уступила подмосковным «Химкам».
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