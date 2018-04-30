Не хватило двух очков: пермские баскетболисты уступили спортсменам из Саратова

Со счетом 94:96 завершился матч между пермской «Пармой» и саратовским «Автодором» . Несмотря на отличную игру и рвение к победе, пермякам не удалось одержать верх над соперниками.

— Обе команды отлично сражались, — заявил тренер «Пармы» Николай Мазурс. — В концовке мы допустили ошибки, которые и стали фатальными и не позволили нам совершить атаку. Но, тем не менее, игра была интересная. Это спорт. Сегодня победил «Автодор».

Тренер «Автодора» также лестно высказался о пермской команде.

— В первом матче, в котором победа была за «Пармой», исход встречи тоже решился одним броском, поэтому мы ожидали, что будет тяжёлая игра, — сообщил Евгений Пашутин . — Наша главная задача была — остановить их быструю игру, так как в «Парме» много очень быстрых игроков. К тому же все знают, как сложно играть при пермских болельщиках. Но на зубах, на характере мы вытащили эту игру и ради таких матчей, ради таких концовок мы и играем в баскетбол. Они наполняют нашу жизнь эмоциями.

Следующий матч «Парма» проведёт 4 мая дома против казанского «Уникса».

Ранее «Парма» уступила подмосковным «Химкам».