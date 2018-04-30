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Сергей Кущенко: с приходом Евгения Пашутина «Автодор» заиграл в свой фирменный быстрый баскетбол
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Сергей Кущенко: с приходом Евгения Пашутина «Автодор» заиграл в свой фирменный быстрый баскетбол 

Газета.Ru 2 часа назад
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал, какой клуб можно назвать главным открытием сезона.
"Думаю, это "Автодор". Саратовцы очень близки к тому, чтобы гарантировать себе место в плей-офф. Долгое время они занимали пятое место в турнирной таблице, опережая «Химки». С приходом Евгения Пашутина «Автодор» заиграл в свой фирменный быстрый баскетбол.
Российский тренер наладил в команде дисциплину, что позволило ей обыграть "Зенит" и "Локомотив-Кубань", а также практически на равных биться с ЦСКА, «Химками» и УНИКСом", — цитирует его слова газета «Известия».
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