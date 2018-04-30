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Б. Дэвис — MVP Евролиги в апреле
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Б. Дэвис — MVP Евролиги в апреле 

Чемпионат.com 1 час назад
Тяжёлый форвард «Жальгириса» Брэндон Дэвис стал самым ценным игроком Евролиги в апреле. В уходящем месяце баскетболист провёл за каунассцев 5 поединков в турнире, набирая в них 17,2 очка, собирая 4,4 подбора и совершая 1,3 блок-шота. Средний рейтинг эффективности игрока составил «20,6».
Усилия американца во многом способствовали выходу «Жальгириса» в «Финал четырёх» Евролиги. В четвертьфинальной серии плей-офф литовская команда в четырёх матчах сломила сопротивление «Олимпиакоса» — 3:1.
Лучшие моменты в исполнении Дэвиса в апрельских матчах Евролиги можно посмотреть на официальном канале турнира в YouTube.
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