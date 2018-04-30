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Терри: хочу провести как минимум 20-й сезон в НБА
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Терри: хочу провести как минимум 20-й сезон в НБА 

Чемпионат.com 1 час назад
40-летний защитник «Милуоки Бакс» Джейсон Терри, который заявил о желании провести в лиге следующий, 20-й для него по счёту сезон, не исключил и дальнейшего продолжения карьеры в НБА.
«Я сделаю всё, чтобы остаться в «Милуоки» и провести свой 20-й сезон в НБА. Не хочу загадывать наперёд, но 20-й сезон может оказаться не последним для меня, хотя я приму решение о своём будущем после того, как оценю всю ситуацию», — сказал Терри The Milwaukee Journal-Sentinel.
На данный момент Терри занимает третье место в истории лиги по количеству точных трёхочковых (2259) и первое среди действующих игроков.
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