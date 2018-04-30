Терри: хочу провести как минимум 20-й сезон в НБА

40-летний защитник «Милуоки Бакс» Джейсон Терри , который заявил о желании провести в лиге следующий, 20-й для него по счёту сезон, не исключил и дальнейшего продолжения карьеры в НБА.

«Я сделаю всё, чтобы остаться в «Милуоки» и провести свой 20-й сезон в НБА. Не хочу загадывать наперёд, но 20-й сезон может оказаться не последним для меня, хотя я приму решение о своём будущем после того, как оценю всю ситуацию», — сказал Терри The Milwaukee Journal-Sentinel.

На данный момент Терри занимает третье место в истории лиги по количеству точных трёхочковых (2259) и первое среди действующих игроков.