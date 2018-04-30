Ещё
Евролига детально рассмотрит эпизод в концовке баскетбольной встречи «Химки» — ЦСКА
Далее:
Читайте также:
Ещё

Евролига детально рассмотрит эпизод в концовке баскетбольной встречи «Химки» — ЦСКА 

RT на русском 2 часа назад
Руководство баскетбольной Евролиги приняло решение детально рассмотреть эпизод в концовке встречи четвёртого матча 1/4 финала «Химки» — ЦСКА.
В Евролиге хотят изучить письменные отчёты всех официальных лиц матча, находившихся за судейским столиком, а также игрока «Химок» Тайлера Ханикатта, который должен был выйти на замену, сообщает официальный сайт «Химок».
Официальные отчёты судей, работавших на матче, Евролига уже получила.
Ранее генеральный директор подмосковных «Химок» Павел Астахов подтвердил информацию СМИ, что клуб подал протест на результат четвёртого матча серии 1/4 финала Евролиги с московским ЦСКА.
RT на русском: последние новости
Баскетболист Уэстбрук оштрафован на $10 тысяч за потасовку в матче с «Ютой» «Юта» переиграла в шести матчах «Оклахому» и вышла в четвертьфинал плей-офф НБА «Зенит» одержал победу над «Енисеем» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Лиги ВТБ
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российским легкоатлетам могут запретить выступать2
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
Родченков подал иск к Прохорову42
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»304
«Краснодар» победил «Локомотив»
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение