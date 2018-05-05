Кириленко был уверен в назначении Кокошкова главным тренером в НБА

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением о сербском специалисте Игоре Кокошкове, ставшим первым тренером-европейцем в истории НБА. Слова Кириленко приводят "Известия"

"Он молодец, сам сделал себя как тренер. Я помню, как он начинал карьеру: индивидуально работал с Марко Яричем, был третьим и четвертым тренером в «Клипперс» и потихоньку дорос до ассистента Куина Снайдера.

Я был уверен, что его следующий шаг — должность главного тренера клуба НБА. Так в итоге и вышло", — сказал Кириленко.

Ранее «Финикс» объявил о назначении Кокошкова на пост наставника команды.