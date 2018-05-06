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Кириленко: Кокошков сам сделал себя как тренер
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Кириленко: Кокошков сам сделал себя как тренер 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал о сербском специалисте Игоре Кокошкове, который стал первым тренером-европейцем в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
"Он молодец, сам сделал себя как тренер. Я помню, как он начинал карьеру: индивидуально работал с Марко Яричем, был третьим и четвертым тренером в «Клипперс» и потихоньку дорос до ассистента Куина Снайдера. Я был уверен, что его следующий шаг — должность главного тренера клуба НБА. Так в итоге и вышло", — цитирует Кириленко газета «Известия».
Ранее «Финикс» объявил о назначении Кокошкова на пост наставника команды.
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