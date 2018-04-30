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Руководство «Финикс Санз» проведёт второе собеседование с Кокошковым
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Руководство «Финикс Санз» проведёт второе собеседование с Кокошковым 

Чемпионат.com 36 минут назад
Боссы «Финикс Санз» намерены провести второе собеседование с Игором Кокошковым, который пока занимает должность ассистента главного тренера «Юты Джаз» Куина Снайдера. Представители команды из Аризоны уже провели один раунд переговоров со специалистом и теперь собираются ещё более детально изучить его кандидатуру, сообщает Hoops Rumors.
46-летний Кокошков начал тренерскую деятельность в НБА ещё в 2000 году. За это время он входил в тренерский штаб таких команд как «Лос-Анджелес Клипперс», «Детройт Пистонс», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерз», «Орландо Мэджик», а также уже упомянутый «Юта Джаз». Он никогда не работал главным тренером в НБА. Вместе с тем, самостоятельный опыт тренерства в Европе сложился для него удачно. Минувшим летом он привёл сборную Словении по баскетболу к победе на чемпионате Европы. До сборной Словении он в период 2008-2015 гг. возглавлял сборную Грузии, совмещая эту работу с деятельностью в НБА.
Добавим, что список кандидатов на пост главного тренера «Финикса» продолжает сокращаться. Ранее из него по разным причинам выбыли Джейсон Кидд, Майк Буденхольцер и Джей Триано.
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