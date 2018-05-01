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Баскетболист «Филадельфии» Эмбиид дал имя своей защитной маске
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Баскетболист «Филадельфии» Эмбиид дал имя своей защитной маске 

Газета.Ru 38 минут назад
Фото: Газета.Ru
Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид рассказал о том, что его защитная маска получила имя «Фантом Процесса». Об этом сообщает «Советский спорт».
Отмечается, что маска необходима игроку из-за перелома орбитальной кости, Эмбиид перенес операцию в связи с переломом лицевой кости в районе левого глаза.
Травма была получена в столкновении с партнером по команде разыгрывающим Маркелом Фульцем в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Йорк Никс».
Ранее «Филадельфия Сиксерс» на своей площадке добилась победы над «Майами Хит» в пятом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции НБА.
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