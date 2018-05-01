Баскетболист «Филадельфии» Эмбиид дал имя своей защитной маске

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид рассказал о том, что его защитная маска получила имя «Фантом Процесса». Об этом сообщает «Советский спорт».

Отмечается, что маска необходима игроку из-за перелома орбитальной кости, Эмбиид перенес операцию в связи с переломом лицевой кости в районе левого глаза.

Травма была получена в столкновении с партнером по команде разыгрывающим Маркелом Фульцем в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Йорк Никс».

Ранее «Филадельфия Сиксерс» на своей площадке добилась победы над «Майами Хит» в пятом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции НБА.