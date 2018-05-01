«Бостон» на домашней площадке обыграл «Филадельфию»

"Бостон Селтикс" на домашней площадке обыграл "Филадельфию Сиксерс" в первом матче полуфинальной серии Восточной конференции" со счетом 117:101. Об этом сообщает ТАСС.

Самым результативным игроком матча был признан форвард "Сиксерс" Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-бал из 31 очка и 13 подборов.

Лучшим в составе победителей стал защитник Терри Розир , у которого на счету было 29 очков, восемь подборов, шесть передач и два перехвата.

У Джейсона Тейтума 28 очков, в активе Эла Хорфорда 26 очков.

НБА — плей-офф. 1/2 финала — Восток. 1-й матчБостон Селтикс (Бостон) — Филадельфия Сиксерс (Филадельфия) — 117:101 (25:22, 31:23, 31:30, 30:26)