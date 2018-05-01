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«Бостон» на домашней площадке обыграл «Филадельфию»
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«Бостон» на домашней площадке обыграл «Филадельфию» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Twitter NBA
"Бостон Селтикс" на домашней площадке обыграл "Филадельфию Сиксерс" в первом матче полуфинальной серии Восточной конференции" со счетом 117:101. Об этом сообщает ТАСС.
Самым результативным игроком матча был признан форвард "Сиксерс" Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-бал из 31 очка и 13 подборов.
Лучшим в составе победителей стал защитник Терри Розир, у которого на счету было 29 очков, восемь подборов, шесть передач и два перехвата.
У Джейсона Тейтума 28 очков, в активе Эла Хорфорда 26 очков.
НБА — плей-офф. 1/2 финала — Восток. 1-й матчБостон Селтикс (Бостон) — Филадельфия Сиксерс (Филадельфия) — 117:101 (25:22, 31:23, 31:30, 30:26)
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