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Болельщики «Бостона» скандировали «не новичок» в адрес Бена Симмонса
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Болельщики «Бостона» скандировали «не новичок» в адрес Бена Симмонса 

Чемпионат.com 1 час назад
Болельщики «Бостон Селтикс» во время первого матча серии второго раунда плей-офф НБА с «Филадельфией Сиксерс» (117:101) скандировали «не новичок» в адрес разыгрывающего Бена Симмонса, который пробивал штрафные.
Позже болельщики выкрикивали фразу «он новичок», когда к штрафной линии подошёл форвард «Селтикс» Джейсон Тэйтум.
Симмонс претендует на звание лучшего новичка нынешнего сезона. Некоторые игроки и специалисты считают, что разыгрывающий «Филадельфии» не должен получить эту награду, так как выступает в НБА с 2016 года.
Напомним, перед началом сезона-2016/17 Бен сломал ногу и вернулся на паркет только через год.
Видео доступно на официальной странице Bleacher Report в социальной сети «Инстаграм».
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