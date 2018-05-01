Болельщики «Бостона» скандировали «не новичок» в адрес Бена Симмонса

Болельщики «Бостон Селтикс» во время первого матча серии второго раунда плей-офф НБА с «Филадельфией Сиксерс» (117:101) скандировали «не новичок» в адрес разыгрывающего Бена Симмонса , который пробивал штрафные.

Позже болельщики выкрикивали фразу «он новичок», когда к штрафной линии подошёл форвард «Селтикс» Джейсон Тэйтум

Симмонс претендует на звание лучшего новичка нынешнего сезона. Некоторые игроки и специалисты считают, что разыгрывающий «Филадельфии» не должен получить эту награду, так как выступает в НБА с 2016 года.

Напомним, перед началом сезона-2016/17 Бен сломал ногу и вернулся на паркет только через год.

Видео доступно на официальной странице Bleacher Report в социальной сети «Инстаграм».