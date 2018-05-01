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Эффектный аллей-уп Розира и мощные данки Симмонса — в топ-5 дня в НБА
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Эффектный аллей-уп Розира и мощные данки Симмонса — в топ-5 дня в НБА 

Чемпионат.com 25 минут назад
НБА представила видео, посвящённое 5 лучшим моментам минувшего игрового дня второго раунда плей-офф НБА. В их число вошли мощные данки разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Бена Симмонса и форварда «Бостон Селтикс» Джейсона Тэйтума, а также эффектный аллей-уп разыгрывающего «Селтикс» Терри Розира на форварда Маркуса Морриса.
Напомним, в единственном матче прошедшего игрового дня «Бостон» победил «Филадельфию» со счётом 117:101 (1-0). Самым результативным игроком встречи стал центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид, набравший 31 очко.
Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.
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31 очко Эмбиида не спасло «Филадельфию» от поражения в матче с «Бостоном» «Филадельфия» обеспечила преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф Б. Дэвис — MVP Евролиги в апреле
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