Эффектный аллей-уп Розира и мощные данки Симмонса — в топ-5 дня в НБА

НБА представила видео, посвящённое 5 лучшим моментам минувшего игрового дня второго раунда плей-офф НБА. В их число вошли мощные данки разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Бена Симмонса и форварда «Бостон Селтикс» Джейсона Тэйтума, а также эффектный аллей-уп разыгрывающего «Селтикс» Терри Розира на форварда Маркуса Морриса Напомним, в единственном матче прошедшего игрового дня «Бостон» победил «Филадельфию» со счётом 117:101 (1-0). Самым результативным игроком встречи стал центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид, набравший 31 очко. Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.