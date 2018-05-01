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Защитник «Сочи» Артём Чмыхов обменян в ЦСКА
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Защитник «Сочи» Артём Чмыхов обменян в ЦСКА 

Чемпионат.com 1 час назад
ХК «Сочи» и ЦСКА произвели обмен, в результате которого в клуб из Москвы возвращается защитник Артём Чмыхов, информирует официальный сайт «Сочи».
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