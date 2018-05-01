Защитник Станислав Романов подписал новый контракт с «Витязем»

30-летний защитник провёл в чемпионате-2017/18 36 матчей, записав в свой актив 8 (4+4) баллов при показателе полезности "+2" и 16 минутах штрафного времени. В среднем игрок проводил на льду около 17 минут за игру.