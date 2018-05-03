«Хьюстон» на домашнем паркете проиграл «Юте», Харден набрал 32 очка

Встреча завершилась со счетом 108:116 (28:36, 27:28, 30:22, 23:30).

Самым результативным игроком матча стал защитник Джеймс Харден , в активе которого 32 очка, 11 передач и 7 подборов. Дабл-дабл из 21 очка и 11 подборов оформил Клинт Капела

Лучшим в составе победителей стал Джо Инглс , на счету которого 27 очков. Дабл-даблами в составе «Джаз» отметились Руди Гобер (15 очков и 14 подборов) и Донован Митчелл (17 очков и 11 передач).

Таким образом, счет в серии стал 1-1. Следующий матч между командами состоится 5 мая и стартует в 5.30 мск.