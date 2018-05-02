Трипл-дабл Джеймса принес «Кливленду» победу в Торонто

«Торонто» потерпел поражение от «Кливленда» в первом матче серии второго раунда плей-офф НБА — 112:113 ОТ (33:19, 27:38, 27:25, 18:23, 7:8).

Самым результативным игроком матча стал форвард «Кавальерс» Леброн Джеймс , на счету которого трипл-дабл из 26 очков, 13 передач и 11 подборов. Джей Ар Смит набросал 20 очков, Кайл Корвер — 19, Тристан Томпсон к 14 очкам добавил 12 подборов.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Кливленда». Второй матч пройдет в Канаде 3 мая.

LeBron James (26 PTS, 13 AST, 11 REB) posts his 2nd triple-double of the #NBAPlayoffs to fuel the @cavs in Game 1! #WhateverItTakes pic.twitter.com/EzQZWoR7nd— NBA (@NBA) 2 мая 2018 г.