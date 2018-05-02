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Игрок «Панатинаикоса» Калатес намерен подписать контракт с клубом НБА
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Игрок «Панатинаикоса» Калатес намерен подписать контракт с клубом НБА 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Греческий разыгрывающий «Панатинаикоса» Ник Калатес планирует подписать контракт с клубом Национальной баскетбольной лиги (НБА) во время летнего межсезонья. Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации ESPN, Калатес будет рассматриваться клубами в качестве кандидата на роль второго плеймейкера в составе.
29-летний грек с 2009 по 2012 год выступал за «Пао», затем провел два сезона в «Мемфис Гриззлис».
Ранее афинский «Панатинаикос» на своей площадке добился разгромной победы над мадридским "Реалом" в первом четвертьфинальном матче серии плей-офф Евролиги.
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