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«Кливленд» — вторая команда за 20 лет, которая выиграла матч в плей-офф, ни разу не ведя по ходу основного времени
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«Кливленд» — вторая команда за 20 лет, которая выиграла матч в плей-офф, ни разу не ведя по ходу основного времени
Спорт-Экспресс
11 минут назад
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«Кавальерс» оказался сильнее «Торонто» (1113:112) в первом матче полуфинальной серии Восточной конференции.
Второй подобный случай был зафиксирован в матче «Далласа» и «Оклахомы» в 2011 году.
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