«Кливленд» — вторая команда за 20 лет, которая выиграла матч в плей-офф, ни разу не ведя по ходу основного времени

«Кавальерс» оказался сильнее «Торонто» (1113:112) в первом матче полуфинальной серии Восточной конференции. Второй подобный случай был зафиксирован в матче «Далласа» и «Оклахомы» в 2011 году.