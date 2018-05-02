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ФНЛ: «Томь» победила в Воронеже, «Балтика» и «Шинник» разошлись миром
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ФНЛ: «Томь» победила в Воронеже, «Балтика» и «Шинник» разошлись миром 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
В Воронеже и Калининграде прошли матчи 26-го тура Футбольной национальной лиги: «Факел» принимал «Томь», а «Балтика» играла с «Шинником».
«Томь» одержала минимальную победу в Воронеже со счетом 1:0.
Три очка «Томи» принес Илья Кухарчук, который отличился в середине второго тайма.
«Балтика» и «Шинник» победителя не определили — 0:0.
В турнирной таблице «Балтика» (61 очко) после этого матча занимает пятое место, «Шинник» (52 очка) — восьмое место, «Томь» (37 очков) — 17-е, а «Факел» (29 очков) — последнее.
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