«Кливленд» вырвал победу у «Торонто», ни разу не ведя в счете в основное время

В первом матче полуфинальной серии Восточной конференции НБА «Кливленд» на выезде победил «Торонто» — 113:112 ОТ. Отметим, что «Кавальерс» проигрывал всю встречу, но сумел сравнять счет в самой концовке и вырвать победу в овертайме. Максимальный перевес «Рэпторс» по ходу встречи составлял 14 очков, в том числе 13 — в третьей четверти.

Плей-офф Восточная конференция

Полуфинал

"Торонто" — «Кливленд» — 112:113 ОТ (33:19, 27:38, 27:25, 18:23, 7:8)

Т: Дерозан (22), Валанчюнас (21 + 21 подборов), Лаури (18 + 10 передач).

К: Джеймс (26 + 13 передач + 11 подборов), Смит (20), Корвер (19).

Счет в серии: 0-1.