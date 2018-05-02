57 очков Дюранта и Карри принесли «Голден Стэйт» 2-ю победу над «Нью-Орлеаном»

«Голден Стэйт Уорриорз» вырвал победу у «Нью-Орлеан Пеликанс» во втором матче полуфинала Западной конференции НБА. Встреча состоялась на «Оракл-Арене» в Окленде и завершилась со счетом 121:116 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Кевин Дюрант . Он набрал 29 очков, сделал 7 передач и 6 подборов. Стефен Карри, начавший матч не в стартовой пятерке, заработал 28 баллов и сделал 7 подборов. Дрэймонду Грину совсем немного не хватило до трипл-дабла — в его активе 20 очков, 12 передач и 9 подборов. У «Пеликанс» дабл-даблами отметились Энтони Дэвис (25 очков, 15 подборов) и Рэйжон Рондо (22 очка, 12 передач). Еще 24 очка в активе Джру Холидэя.

Счет в серии стал 2-0 в пользу «Голден Стэйт». Следующие два матча команды проведут на площадке «Нью-Орлеана» 5 и 6 мая.

НБА. Западная конференция. 1/2 финала

”Голден Стэйт” — «Нью-Орлеан» — 121:116 (27:29, 31:26, 30:31, 33:30)