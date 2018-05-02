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Дрэймонд Грин: «Если Баркли хочет набить мне морду, пусть сделает это при встрече»
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Дрэймонд Грин: «Если Баркли хочет набить мне морду, пусть сделает это при встрече» 

SPORT24.ru 2 мая 2018
Фото: Чемпионат.com
Легенда НБА Чарльз Баркли, который сейчас работает телеаналитиком, выразил свое недовольство поведением форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина во втором матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции с «Нью-Орлеан Пеликанс». Грин перед большим перерывом встречи повздорил с разыгрывающим защитником «пеликанов» Рэджоном Рондо.
«Я бы хотел набить Грину морду», — сказал Баркли в большом перерыве второго матча серии.
У Грина на послематчевой пресс-конференции попросили прокомментировать слова Баркли
«Я слышал его слова. Многие ребята говорят с экранов телевизоров. Но если он чувствует ко мне такую неприязнь, он же видел меня миллион раз. Ну так набей мне морду при встрече. А если не делаешь этого при встрече, то заткнись.
Это напоминает мне ситуации из Сети, когда кто-то в комментариях грозится тебя вырубить, а в жизни ты его никогда не увидишь. Но с Баркли я виделся много раз и еще увижусь в этом году. Набей мне морду при встрече, а если нет — никому нет дела до того, что бы ты сделал. Он уже стар, вот и все. Поэтому, если не собираешь бить мне морду при встрече, то прекращай говорить об этом», — цитирует Грина USA Today.
Сам матч завершился победой «Голден Стэйт» со счетом 121:116, а клуб из Окленда повел в серии со счетом 2:0. Грин набрал в этом матче 20 очков, собрал 9 подборов и отдал 12 результативных передач.
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