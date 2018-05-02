Дрэймонд Грин: «Если Баркли хочет набить мне морду, пусть сделает это при встрече» 

Легенда НБА Чарльз Баркли, который сейчас работает телеаналитиком, выразил свое недовольство поведением форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина во втором матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции с «Нью-Орлеан Пеликанс». Грин перед большим перерывом встречи повздорил с разыгрывающим защитником «пеликанов» Рэджоном Рондо.
«Я бы хотел набить Грину морду», — сказал Баркли в большом перерыве второго матча серии.
У Грина на послематчевой пресс-конференции попросили прокомментировать слова Баркли
«Я слышал его слова. Многие ребята говорят с экранов телевизоров. Но если он чувствует ко мне такую неприязнь, он же видел меня миллион раз. Ну так набей мне морду при встрече. А если не делаешь этого при встрече, то заткнись.
Это напоминает мне ситуации из Сети, когда кто-то в комментариях грозится тебя вырубить, а в жизни ты его никогда не увидишь. Но с Баркли я виделся много раз и еще увижусь в этом году. Набей мне морду при встрече, а если нет — никому нет дела до того, что бы ты сделал. Он уже стар, вот и все. Поэтому, если не собираешь бить мне морду при встрече, то прекращай говорить об этом», — цитирует Грина USA Today.
Сам матч завершился победой «Голден Стэйт» со счетом 121:116, а клуб из Окленда повел в серии со счетом 2:0. Грин набрал в этом матче 20 очков, собрал 9 подборов и отдал 12 результативных передач.