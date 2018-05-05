Дрэймонд Грин: «Я не провоцировал Рондо»

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин отрицает, что у него личные счеты с разыгрывающим «Нью-Орлеана» Рейджоном Рондо. Между ними возник конфликт в третьем матче второго раунда плей-офф НБА.

— Я не провоцировал Рондо, — цитирует ESPN Грина. — Вы видели, как это бывает. Когда у меня начался конфликт с Рондо? Вы видели? Может, когда-то что-то было, но я не стал бы в это вникать. Это баскетбол. Тут всегда сталкиваются люди лицом к лицу. Мне не нужно провоцировать Рондо, я ничего такого не делал. Мне не нравится, когда кто-то пытается нагнетать обстановку вокруг меня. Нужно говорить правду. Я никого не провоцировал и не пытался конфликтовать. Я лишь играю в баскетбол и жду, что в прессе будут говорить правду.