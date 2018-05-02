«Голден-Стейт» обыграл «Нью-Орлеан», счёт в серии — 2:0

«Голден Стэйт Уорриорз» во втором матче полуфинала Западной конференции принимал на домашнем паркете «Нью-Орлеан Пеликанс» и одержал победу — 121:116 (27:29, 31:26, 30:31, 33:30).

Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Уорриорз».