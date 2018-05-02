«Голден Стэйт Уорриорз» во втором матче полуфинала Западной конференции принимал на домашнем паркете «Нью-Орлеан Пеликанс» и одержал победу — 121:116 (27:29, 31:26, 30:31, 33:30).
Одним из главных героев матча стал форвард «воинов» Дрэймонд Грин, который был близок к трипл-даблу (20 очков, 12 передач, 9 подборов). Самым результативным в матче стал Кевин Дюрант, на счету которого 29 очков. Первый матч в плей-офф после травмы провёл Стивен Карри, отметившийся 28 очками, 7 подборами и 3 перехватами. Дабл-даблы в составе гостей на счету Энтони Дэвиса (25 очков и 15 подборов) и Рэджона Рондо (22 очка и 12 передач).
Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Уорриорз».