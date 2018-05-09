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Грин — первый игрок в истории «Уорриорз», набиравший трипл-дабл в серии плей-офф НБА
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Грин — первый игрок в истории «Уорриорз», набиравший трипл-дабл в серии плей-офф НБА 

SPORT24.ru 28 минут назад
Фото: Чемпионат.com
«Голден Стэйт» в пятом матче серии плей-офф полуфинала Западной конференции НБА обыграл «Юту» со счетом 113:104 и одержал победу в серии со счетом 4:1.
Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин в пятой игре за 40 минут на площадке набрал 18 очков, сделал 14 подборов и 9 результативных передач. Он также отметился тремя перехватами и двумя блок-шотами.
Как сообщает пресс-служба НБА, Грин стал первым игроком «Уорриорз» в истории клуба, кому удалось завершить серию плей-офф с трипл-даблом в среднем за игру. Форвард калифорнийского клуба в пяти матчах серии набирал в среднем 14,8 очка, 11,8 подбора и 10,0 результативных передачи.
В финале конференции «Уорриорз» сыграют с «Хьюстон Рокетс». Первая игра пройдет во вторник, 15 мая.
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