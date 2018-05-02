«Кливленд» обыграл «Торонто» в матче серии 1/4 финала плей-офф НБА, «Голден Стэйт» оказался сильнее «Нью-Орлеана»

«Кливленд Кавальерс» одержал победу над «Торонто Рэпторс» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счётом 113:112.

В другом матче дня «Голден Стэйт Уорриорз» обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» во второй встречи четвертьфинальной серии со счётом 121:116 и удвоил преимущество в противостоянии (2:0).

Ранее сообщалось, что «Бостон» одержал победу над «Филадельфией» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф НБА.