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«Кливленд» обыграл «Торонто» в матче серии 1/4 финала плей-офф НБА, «Голден Стэйт» оказался сильнее «Нью-Орлеана»
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«Кливленд» обыграл «Торонто» в матче серии 1/4 финала плей-офф НБА, «Голден Стэйт» оказался сильнее «Нью-Орлеана» 

RT на русском 29 минут назад
«Кливленд Кавальерс» одержал победу над «Торонто Рэпторс» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча завершилась со счётом 113:112.
Лидер победителей Леброн Джеймс набрал 26 очков.
В другом матче дня «Голден Стэйт Уорриорз» обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» во второй встречи четвертьфинальной серии со счётом 121:116 и удвоил преимущество в противостоянии (2:0).
Ранее сообщалось, что «Бостон» одержал победу над «Филадельфией» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф НБА.
RT на русском: последние новости
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