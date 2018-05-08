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Дерозан был удалён за удар Кларксона по голове
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Дерозан был удалён за удар Кларксона по голове 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Лидер «Торонто Рэпторс» Демар Дерозан был удалён с площадки за удар защитника «Кливленд Кавальерс» Джордана Кларксона по голове во время четвёртого матча серии второго раунда плей-офф НБА. Инцидент произошёл в конце третьей четверти.
Рефери наказали Дерозана неспортивным фолом второй степени и автоматическим удалением.
Видео доступно на официальной странице Bleacher Report в социальной сети «Инстаграм».
Встреча закончилась разгромной победой «Кливленда» со счётом 128:93 (4-0). Дерозан провёл на паркете 33 минуты, собрав коллекцию из 13 очков, 5 подборов и результативной передачи.
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