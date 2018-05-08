Дерозан был удалён за удар Кларксона по голове

Лидер «Торонто Рэпторс» Демар Дерозан был удалён с площадки за удар защитника «Кливленд Кавальерс» Джордана Кларксона по голове во время четвёртого матча серии второго раунда плей-офф НБА. Инцидент произошёл в конце третьей четверти. Рефери наказали Дерозана неспортивным фолом второй степени и автоматическим удалением. Видео доступно на официальной странице Bleacher Report в социальной сети «Инстаграм». Встреча закончилась разгромной победой «Кливленда» со счётом 128:93 (4-0). Дерозан провёл на паркете 33 минуты, собрав коллекцию из 13 очков, 5 подборов и результативной передачи.