Дуэйн Кейси — о поражении от «Кливленда»: «Мы не смогли сдержать поймавшего кураж Кевина Лава»

Главный тренер «Торонто» Дуэйн Кейси отметил, что одной из причин поражения его команды во втором матче полуфинала Восточной конференции от «Кливленда» (110:128) стала хорошая игра форварда «Кавс» Кевина Лава . Американец набрал 31 очко и сделал 11 подборов.

— Мы не смогли сдержать поймавшего кураж Кевина Лава, — цитирует ESPN Кейси. — Не удалось найти игрока, который смог бы эффективно защищаться против него. Кроме того, мы проигрывали некоторые индивидуальные противостояния по всей площадке. После этой победы «Кавс» повели в серии 2-0. Следующую встречу команды проведут 6 мая в Кливленде.