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Дуэйн Кейси — о поражении от «Кливленда»: «Мы не смогли сдержать поймавшего кураж Кевина Лава»
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Дуэйн Кейси — о поражении от «Кливленда»: «Мы не смогли сдержать поймавшего кураж Кевина Лава» 

Спорт-Экспресс 18 минут назад
Главный тренер «Торонто» Дуэйн Кейси отметил, что одной из причин поражения его команды во втором матче полуфинала Восточной конференции от «Кливленда» (110:128) стала хорошая игра форварда «Кавс» Кевина Лава. Американец набрал 31 очко и сделал 11 подборов.
— Мы не смогли сдержать поймавшего кураж Кевина Лава, — цитирует ESPN Кейси. — Не удалось найти игрока, который смог бы эффективно защищаться против него. Кроме того, мы проигрывали некоторые индивидуальные противостояния по всей площадке. После этой победы «Кавс» повели в серии 2-0. Следующую встречу команды проведут 6 мая в Кливленде.
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