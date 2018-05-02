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«Луч-Энергия» поделил очки с «Авангардом»
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«Луч-Энергия» поделил очки с «Авангардом» 

Советский спорт 16 минут назад
Дублем в составе владивостокцев отметился Ишхан Гелоян, у гостей голы провели Альшин и Акбашев.
«Луч» остается в зоне вылета, занимая 16 место и набрав 37 очков. «Авангард» набрал уже 45 очков и остался на 10-й строчке.
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