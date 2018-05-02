Швед стал первым россиянином, получившим награду лучшему бомбардиру Евролиги

Защитник «Химок» Алексей Швед стал обладателем приза имени Альфонсо Форда, который ежегодно присуждается лучшему бомбардиру Евролиги. Об этом сообщает Eurohoops.

В сезоне-2017/18 29-летний россиянин набирал в среднем за матч 21.8 очка (лучший показатель в карьере), что почти на 5 очков в среднем больше, чем у его ближайшего преследователя, защитника ЦСКА Нандо Де Коло — 16.93 очка.

Всего Швед набрал 740 очков в 34 матчах текущего сезона, став первым россиянином в истории, получившим приз имени Альфонсо Форда.

Напомним, что «Химки» уступили ЦСКА в четырех матчах четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги и не сумели выйти в «Финал Четырех».