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Швед стал первым россиянином, получившим награду лучшему бомбардиру Евролиги
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Швед стал первым россиянином, получившим награду лучшему бомбардиру Евролиги 

SPORT24.ru 42 минуты назад
Защитник «Химок» Алексей Швед стал обладателем приза имени Альфонсо Форда, который ежегодно присуждается лучшему бомбардиру Евролиги. Об этом сообщает Eurohoops.
В сезоне-2017/18 29-летний россиянин набирал в среднем за матч 21.8 очка (лучший показатель в карьере), что почти на 5 очков в среднем больше, чем у его ближайшего преследователя, защитника ЦСКА Нандо Де Коло — 16.93 очка.
Всего Швед набрал 740 очков в 34 матчах текущего сезона, став первым россиянином в истории, получившим приз имени Альфонсо Форда.
Напомним, что «Химки» уступили ЦСКА в четырех матчах четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги и не сумели выйти в «Финал Четырех».
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