19 очков Родригеса помогли ЦСКА победить «Зенит» 

ЦСКА одержал домашнюю победу над «Зенитом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Хозяева испытали трудности лишь в первой четверти, проиграв её со счётом 24:25. В дальнейшем «армейцы» захватили инициативу и уверенно контролировали ход матча, выиграв каждую из последующих четвертей
В конечном итоге подопечные Итудиса оформили уверенную победу — 100:84. Самым результативным в составе победителей стал Серхио Родригес, набравший 19 очков, ещё 18 очков в активе Уилла Клайберна. У «Зенита» 13 очков набрал Кайл Курич.