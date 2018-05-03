Итудис: Де Коло и Хайнс будут готовы к «Финалу четырех» Евролиги

"Финал четырех" Евролиги пройдет 18-20 мая в Белграде. В полуфинале ЦСКА сыграет с «Реалом», а действующий чемпион Евролиги турецкий «Фенербахче» — с литовским «Жальгирисом». Хайнс из-за травмы пропустил все четыре матча четвертьфинальной серии против подмосковных «Химок», а Де Коло — три встречи.

"У меня оптимистичный прогноз. Я думаю, что Нандо Де Коло и Кайл Хайнс будут готовы к «Финалу четырех» Евролиги. Мы приложим для этого все усилия. Хайнс был готов еще перед четвертым матчем плей-офф с «Химками», но мы решили не форсировать его возвращение на площадку", — сказал Итудис журналистам.