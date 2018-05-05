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ЦСКА победил «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ
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ЦСКА победил «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ 

Газета.Ru 5 мая 2018
Фото: Газета.Ru
Московский ЦСКА одержал победу над петербургским "Зенитом" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает ТАСС.
Игра завершилась со счетом 100:84 в пользу красно-синих. Самым результативным игроком встречи стал испанский разыгрывающий хозяев Серхио Родригес.
ЦСКА в турнирной таблицы «регулярки» занимает первую строчку. «Зенит» располагается на четвертой позиции.
Ранее сообщалось, что баскетболист «Химок» оштрафован за оскорбление арбитра.
Баскетбол. Чемпионат России. ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 100:84 (24:25, 32:24, 22:15, 22:20).
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