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Ватутин: ЦСКА будет думать о «Финале четырех» Евролиги после игры Единой лиги ВТБ в Перми
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Ватутин: ЦСКА будет думать о «Финале четырех» Евролиги после игры Единой лиги ВТБ в Перми 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 5 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты ЦСКА надеются завершить регулярный сезон Единой лиги ВТБ на первом месте, поэтому стараются не думать о «Финале четырех» Евролиги. Об этом ТАСС заявил президент ЦСКА Андрей Ватутин.
В субботу ЦСКА со счетом 100:84 одержал победу над петербургским "Зенитом" в домашнем матче Единой лиги ВТБ. Армейцы в турнирной таблице продолжают лидировать, одержав 22 победы при двух поражениях.
В своем заключительном матче в регулярном чемпионате ЦСКА на выезде сыграет 8 мая с пермской «Пармой».
"Мы ведем борьбу за первое место в регулярном сезоне Единой лиги ВТБ, в этом плане матч с «Зенитом» и следующий в Перми очень важны, — сказал Ватутин. — С задачами надо справляться по мере поступления, так что о "Реале" в «Финале четырех» Евролиги будем думать после Перми".
"В оставшееся до Евролиги время главное, чтобы травмированные игроки успели восстановиться, я говорю о Кайле Хайнсе и Нандо де Коло. И, конечно, не получить новых травм", — добавил Ватутин.
Матч «Парма» — ЦСКА пройдет 12 мая. «Финал четырех» Евролиги пройдет с 18 по 20 мая в Белграде.
ТАСС: последние новости
Баскетболисты ЦСКА победили "Зенит" в матче Единой лиги ВТБ "Голден Стэйт" повел в серии второго раунда плей-офф НБА с "Нью-Орлеаном" "Хьюстон" победил "Юту" и повел в серии 1/4 финала плей-офф НБА
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