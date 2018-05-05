Ватутин: ЦСКА будет думать о «Финале четырех» Евролиги после игры Единой лиги ВТБ в Перми

МОСКВА, 5 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов /. Баскетболисты ЦСКА надеются завершить регулярный сезон Единой лиги ВТБ на первом месте, поэтому стараются не думать о «Финале четырех» Евролиги. Об этом ТАСС заявил президент ЦСКА Андрей Ватутин В субботу ЦСКА со счетом 100:84 одержал победу над петербургским "Зенитом" в домашнем матче Единой лиги ВТБ. Армейцы в турнирной таблице продолжают лидировать, одержав 22 победы при двух поражениях. В своем заключительном матче в регулярном чемпионате ЦСКА на выезде сыграет 8 мая с пермской «Пармой». "Мы ведем борьбу за первое место в регулярном сезоне Единой лиги ВТБ, в этом плане матч с «Зенитом» и следующий в Перми очень важны, — сказал Ватутин. — С задачами надо справляться по мере поступления, так что о "Реале" в «Финале четырех» Евролиги будем думать после Перми". "В оставшееся до Евролиги время главное, чтобы травмированные игроки успели восстановиться, я говорю о Кайле Хайнсе и Нандо де Коло. И, конечно, не получить новых травм", — добавил Ватутин. Матч «Парма» — ЦСКА пройдет 12 мая. «Финал четырех» Евролиги пройдет с 18 по 20 мая в Белграде.