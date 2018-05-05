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«Химки» без Шведа уступили «Автодору»
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«Химки» без Шведа уступили «Автодору» 

Советский спорт 50 минут назад
Счет встречи — 104:92 (27:24,20:24,26:27,31:17).
Самым результативным игроком стал форвард хозяев паркета Коти Кларк, набравший 30 очков.
Отметим, что подмосковный клуб играл без своего лидера Алексея Шведа.
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