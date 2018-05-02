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Кори Джозеф продлит контракт с «Индиана Пэйсерс»
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Кори Джозеф продлит контракт с «Индиана Пэйсерс» 

Чемпионат.com 1 час назад
Защитник «Индиана Пэйсерс» Кори Джозеф собирается воспользоваться возможностью продления контракта на следующий сезон, стоимостью $7,9 миллиона, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
В нынешнем сезоне Джозеф дебютировал в составе «Индиана Пэйсерс», перейдя в команду из «Торонто Рэпторс», где провёл предыдущие два сезона. В регулярном ечмпионате Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2017/18 Джозеф провёл 82 матча, в среднем набирая 7,9 очка, совершая 3,2 подбора и отдавая 3,2 передачи за 27 минут игрового времени.
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