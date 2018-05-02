Ещё
Донован останется главным тренером «Оклахома-Сити»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Донован останется главным тренером «Оклахома-Сити» 

Чемпионат.com 46 минут назад
Главный тренер «Оклахома-Сити Тандер» Билли Донован сохранит свою должность в следующем сезоне, сообщает Clutch Points. Об этом сказал генеральный менеджер команды Сэм Прести выразив надежду на то, что основной состав команды будет сохранён. В первом раунде плей-офф «Оклахома-Сити Тандер» уступила «Юта Джаз». ИТоговый счёт в серии — 2:4. В регулярном чемпионате «Оклахома-Сити» заняла шестую позицию в Западной конференции, одержав 47 побед в сезоне.
Донован работает на должности главного тренера команды с 30 апреля 2015 года.
Чемпионат.com: последние новости
Трипл-дабл Рубио помог «Юте» победить «Оклахому» и повести в серии 31 очко Эмбиида не спасло «Филадельфию» от поражения в матче с «Бостоном» Б. Дэвис — MVP Евролиги в апреле
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские борцы завоевали три золота на ЧЕ за день11
«Ливерпуль» назвал условия продажи Салаха
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
«Конец карьеры уже близко»16
Вандалы изуродовали лицо Боярского52
Видео
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение