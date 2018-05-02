Донован останется главным тренером «Оклахома-Сити»

Главный тренер «Оклахома-Сити Тандер» Билли Донован сохранит свою должность в следующем сезоне, сообщает Clutch Points. Об этом сказал генеральный менеджер команды Сэм Прести выразив надежду на то, что основной состав команды будет сохранён. В первом раунде плей-офф «Оклахома-Сити Тандер» уступила «Юта Джаз». ИТоговый счёт в серии — 2:4. В регулярном чемпионате «Оклахома-Сити» заняла шестую позицию в Западной конференции, одержав 47 побед в сезоне.

Донован работает на должности главного тренера команды с 30 апреля 2015 года.