Атакующий защитник «Миннесоты» Кроуфорд покинет клуб 

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Джамал Кроуфорд не планирует продлевать контракт с клубом. Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации ESPN, 38-летний баскетболист станет свободным агентом.
В этом сезоне Кроуфорд набирал в среднем по 10,3 очка в 80 отыгранных матчах.
Американец является четвертым в списке баскетболистов, проведших наибольшее число лет в НБА.
Ранее «Хьюстон Рокетс» дома взял верх над «Миннесотой Тимбервулвз» в пятом матче четвертьфинальной серии в Западной конференции НБА и стал третьим четвертьфиналистом плей-офф НБА.