Атакующий защитник «Миннесоты» Кроуфорд покинет клуб

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Джамал Кроуфорд​ не планирует продлевать контракт с клубом. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации ESPN, 38-летний баскетболист станет свободным агентом.

В этом сезоне Кроуфорд набирал в среднем по 10,3 очка в 80 отыгранных матчах.

Американец является четвертым в списке баскетболистов, проведших наибольшее число лет в НБА.

Ранее «Хьюстон Рокетс» дома взял верх над «Миннесотой Тимбервулвз» в пятом матче четвертьфинальной серии в Западной конференции НБА и стал третьим четвертьфиналистом плей-офф НБА.