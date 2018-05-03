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Атакующий защитник «Миннесоты» Кроуфорд покинет клуб
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Атакующий защитник «Миннесоты» Кроуфорд покинет клуб 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Джамал Кроуфорд​ не планирует продлевать контракт с клубом. Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации ESPN, 38-летний баскетболист станет свободным агентом.
В этом сезоне Кроуфорд набирал в среднем по 10,3 очка в 80 отыгранных матчах.
Американец является четвертым в списке баскетболистов, проведших наибольшее число лет в НБА.
Ранее «Хьюстон Рокетс» дома взял верх над «Миннесотой Тимбервулвз» в пятом матче четвертьфинальной серии в Западной конференции НБА и стал третьим четвертьфиналистом плей-офф НБА.
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