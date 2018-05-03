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Кроуфорд​ покинет «Миннесоту»
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Кроуфорд​ покинет «Миннесоту» 

Спорт-Экспресс 13 минут назад
Атакующий защитник «Миннесоты» Джамал Кроуфорд​ станет свободным агентом. Как сообщает ESPN, 38-летний американец не собирается использовать опцию продления контракта.
В этом сезоне Кроуфорд сыграл в 80 матчах, набирая в среднем по 10,3 очка.
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